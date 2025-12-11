Spišskú Novú Ves opúšťa ďalší útočník. Sťahuje sa k bronzovému tímu z minulej sezóny

Slovenský extraligový klub Vlci Žilina angažoval útočníka Michaela Drábeka.
Dvadsaťštyriročný krídelník prichádza do tímu na prestup zo Spišskej Novej Vsi. Do jej mužstva sa dostal v sezóne 2023/24 najskôr na hosťovanie z Trenčína, neskôr sa zmenilo na trvalý prestup. Informovala o tom oficiálna stránka Vlkov.
V súbojoch dôrazný pravý krídelník s dobrým korčuľovaním odohral za „rysy“ 119 zápasov, z nich 22 v aktuálnom ročníku s bilanciou 0+3. Celkovo má však v slovenskej najvyššej súťaži na konte už 228 duelov, v ktorých zaznamenal spolu 49 bodov za 20 gólov a 29 asistencií.
Odchovaný českým prostredím
Rodák z Partizánskeho vyrastal hokejovo v severočeskom Liberci, kde strávil spolu päť sezón, pričom prešiel postupne dorasteneckou, aj juniorskou kategóriou a zahral si aj v druhej českej najvyššej súťaži mužov za Benátky nad Jizerou.
Z českého hokejového prostredia sa v sezóne 2020/21 presunul do Nitry, ktorá mu dala šancu aj v slovenskej extralige. Pod Zoborom ostal Michael aj v nasledujúcich dvoch sezónach, neskôr pôsobil na hosťovaniach v Trenčíne, Liptovskom Mikuláši a na spomínanom Spiši.
V sezóne 2022/23 sa s Nitranmi tešil aj zo zisku Kontinentálneho pohára.
„V Spišskej Novej Vsi som strávil dva a pol roka, na ktoré budem vždy rád spomínať. Fanúšikovia, ľudia v klube, aj skvelá partia chalanov mi budú veľmi chýbať.
Momentálne prišla ponuka zo Žiliny a cítil som, že potrebujem nový impulz. Na tomto sme sa napokon zhodli aj v Spišskej.
Do Žiliny prichádzam s odhodlaním byť pre klub prínosný a pomôcť, ako len bude v mojich silách,“ povedal Drábek.
Teší sa na žilinskú atmosféru
V šatni sa nebude cítiť úplne cudzo. „Pár chalanov zo žilinskej kabíny už osobne poznám, takže verím, že zapadnutie do tímu bude rýchle a prirodzené.
Začiatok sezóny mala Žilina výborný a dúfam, že sa s tímom rýchlo naladím na rovnakú vlnu, aby sme na to vedeli nadviazať. Veľmi sa teším aj na atmosféru v domácom prostredí – chorále žilinských fanúšikov sú elektrizujúce a už sa neviem dočkať prvého zápasu doma,“ dodala nová posila Vlkov.
„Odrazil by som sa od potenciálu Michaela a jeho fyzických parametrov. Tým je korčuľovanie, dôraz a fyzický faktor v súbojoch a pri hre s pukom. Je to nedocenená rola, ktorú, ak hráč plní, má veľký prínos pre mužstvo.
Verím, že sa rýchlo včlení do tímu, stotožní sa s rolou a naplní naše očakávania,“ povedal k príchodu novej slovenskej posily tímu generálny manažér a riaditeľ Vlkov František Skladaný.