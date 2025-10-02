Martin deklasoval slovenskú osemnástku, nastrieľal jej deväť gólov

Hokejisti MHA Martin.
Hokejisti MHA Martin. (Autor: Leo Chrenko)
TASR|2. okt 2025 o 14:22
Mladí Slováci stále čakajú na prvé body.

Tipos SHL - vložený zápas

MHA Martin - JOJ ŠPORT Slovensko 18 9:1 (2:0, 4:0, 3:1)

Góly: 13. Paulíny (Fujerík, Barto), 17. Melcher (Jakubík, Vybiral), 23. Lavička (Paulíny, Fujerík), 23. Gracák (Rešetár, Fúčela), 31. Gracák (Burzík, Rešetár), 33. Kalnický (Babka), 50. Barto (Kalnický, Jakubík), 54. Fúčela (Stročka), 60. Vybiral (Uram, Jakubík) - 46. Rajnoha

Rozhodcovia: Valach, Kalina - Tvrdoň, Kováčik, vylúčení: 0:2 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0,

Diváci: 2013

MARTIN. Hokejisti JOJ ŠPORT Slovensko 18 prehrali vo štvrtkovom vloženom stretnutí TIPOS SHL na ľade MHA Martin vysoko 1:9.

Slovenská „osemnástka“ tak prehrala aj štvrtý zápas v sezóne a stále čaká na prvé body. Martin vyhral tretí duel za sebou a v tabuľke mu s 13 bodmi patrí tretia priečka.

Tabuľka Tipos SHL

Slovenská hokejová liga

    dnes 14:22
