Martin deklasoval slovenskú osemnástku, nastrieľal jej deväť gólov

Tipos SHL - vložený zápas
MHA Martin - JOJ ŠPORT Slovensko 18 9:1 (2:0, 4:0, 3:1)
Góly: 13. Paulíny (Fujerík, Barto), 17. Melcher (Jakubík, Vybiral), 23. Lavička (Paulíny, Fujerík), 23. Gracák (Rešetár, Fúčela), 31. Gracák (Burzík, Rešetár), 33. Kalnický (Babka), 50. Barto (Kalnický, Jakubík), 54. Fúčela (Stročka), 60. Vybiral (Uram, Jakubík) - 46. Rajnoha
Rozhodcovia: Valach, Kalina - Tvrdoň, Kováčik, vylúčení: 0:2 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0,
Diváci: 2013
MARTIN. Hokejisti JOJ ŠPORT Slovensko 18 prehrali vo štvrtkovom vloženom stretnutí TIPOS SHL na ľade MHA Martin vysoko 1:9.
Slovenská „osemnástka“ tak prehrala aj štvrtý zápas v sezóne a stále čaká na prvé body. Martin vyhral tretí duel za sebou a v tabuľke mu s 13 bodmi patrí tretia priečka.