Zaradil sa za Gretzkého. McDavid dosiahol veľký miľník v kariére, v noci zažiaril

Ak by nebol v top forme, pravdepodobne by sme toľko zápasov nevyhrali." Oilers strhli víťazstvo na svoju stranu v tretej tretine, ktorú ovládli 5:1.

"Nevedel som, či nastúpim, ale snažil som sa na zápas riadne pripraviť, nikdy neviete, čo sa môže stať. Potom prišiel za mnou tréner a povedal, že ochoreli nejakí hráči a že budem hrať.

Tak som sa snažil pristúpiť k zápasu podľa bežnej rutiny," vravel McMann. Jeho spoluhráč Auston Matthews ukončil deväťzápasovú bodovú sériu.

S hetrikom aj Tkachuk

Trojgólový večer predviedol aj Brady Tkachuk, jeho Ottawa zdolala Columbus 6:3 a natiahla šnúru víťazstiev na číslo štyri.

Tkachuk strelil svoj druhý hetrik v profiligovej kariére. "Keď ste dieťa, vždy o tom snívate. Ak sa to stane, je to niečo špeciálne. Nebol by som však schopný to dosiahnuť bez pomoci mnohých skvelých spoluhráčov na ľade.

Ja som sa len snažil urobiť si priestor, aby ma mohli nájsť prihrávkou. Som viac než šťastný z toho, ako sme bojovali až do konca a ako sa to napokon skončilo," vyznal sa kapitán Senators.