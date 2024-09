Vybrali si ho v drafte, no v NHL ešte nenastúpil. Chcem sa tam prepracovať, vraví Slovák

Do zámorskej profiligy sa mu však nazrieť nepodarilo, zbieral iba štarty vo farmárskej AHL a nižšej ECHL.

Po šiestich rokoch vymenil zámorské prostredie za európske pôsobisko a v drese českého klubu HC Verva Litvínov si plánuje vydláždiť cestu do NHL, v ktorej si doposiaľ nezahral.

"To je život, tak to chodí. Som rád, že som bol draftovaný a nič sa nekončí. Teraz som v Litvínove a sústredím sa na to, aby som podával čo najlepšie výkony. Nikde nie je napísané, že sa tam jedného dňa nevrátim.