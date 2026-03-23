Komplikácia pre Nitru. V treťom zápase príde o najproduktívnejšieho hráča

Senát profesionálneho hokeja Disciplinárnej komisie Slovenského zväzu ľadového hokeja (SPH DK SZĽH) potrestal útočníka Mateja Pauloviča za krosček v sobotňajšom druhom zápase štvrťfinálovej série play off Tipsport ligy medzi Nitrou a Michalovcami (2:3 pp).
Hráč „corgoňov“ tak vynechá utorkový tretí duel na ľade tímu z východu.
K incidentu došlo už po 19 sekundách stretnutia. Pauloviča vylúčili do konca duelu, no SPH ho potrestal ešte jednozápasovým dištancom za „ohrozenie protihráča s úmyslom ohroziť jeho zdravie a bezpečnosť“.
Tridsaťjedenročný útočník má v tejto sezóne na konte 22 gólov a 43 asistencií a je najproduktívnejším hráčom víťaza základnej časti.