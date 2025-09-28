Opora Anaheimu podpísala novú zmluvu. Verím v smerovanie tejto organizácie, hovorí

ANAHEIM. Kanadský hokejista Mason McTavish podpísal novú šesťročnú zmluvu s klubom zámorskej NHL Anaheim Ducks v hodnote 42 miliónov dolárov. Vedenie tímu o tom informovalo v sobotu večer.
Dvadsaťdvaročný center bol obmedzeným voľným hráčom a vynechal úvod tréningového kempu Ducks, ktorý odštartoval 18. septembra.
Generálny manažér Pat Verbeek vtedy jeho absenciu označil za „sklamanie“, keďže mužstvo zavádza nový herný systém pod vedením trénera Joela Quennevilla.
„Obe strany si uvedomili, že hráč má byť na kempe. Chcel to hráč aj my, takže sme dospeli ku kompromisu,“ uviedol Verbeek podľa agentúry AP.
McTavish by sa mal k tímu pripojiť v pondelok. Ducks majú do začiatku základnej časti, ktorú otvoria 9. októbra na ľade Seattlu, naplánované ešte tri prípravné zápasy.
Dvadsaťdvaročný útočník odohral v NHL za Anaheim 229 zápasov, v ktorých zaznamenal 60 gólov a 80 asistencií.
V minulej sezóne si pripísal osobné maximum (22 gólov a 30 asistencií) a bol druhým najproduktívnejším hráčom tímu. Ducks ho draftovali v roku 2021 z celkového 3. miesta.
„Verím v smerovanie tejto organizácie. Budujeme niečo výnimočné a chcem byť pri tom, keď sa staneme pravidelným účastníkom play off a raz aj šampiónmi,“ uviedol McTavish v oficiálnom vyhlásení klubu.
Zmluva obsahuje aj obmedzenú klauzulu o zákaze výmeny v posledných dvoch rokoch.
Verbeek pripomenul, že rokovania boli náročné, podobne ako v minulosti s inými mladými hráčmi Ducks – obrancom Jamiem Drysdalom a útočníkom Trevorom Zegrasom.