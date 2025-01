Z MS má tri medaily, s Košicami získal dva tituly. Martin Štrbák oslavuje 50 rokov

Martin Štrbák začal s hokejom v rodnom Prešove, v ktorého farbách debutoval v najvyššej slovenskej súťaži. V roku 1993 ho draftoval klub Los Angeles Kings v 9. kole z 224. miesta a následne zamieril do zámoria.

Nasledoval prestup do Vsetína, v ktorom odohral necelé dve sezóny, keďže počas druhej neodolal ponuke Lokomotivu Jaroslavľ, s ktorým okamžite triumfoval v ruskej lige.

Úspešnú sezónu zakončil účasťou na zlatých MS 2002 v Göteborgu. Nasledujúci ročník začal v Jaroslavli, no počas neho sa presunul do fínskeho klubu HPK Hämeenlinna, v ktorom sa stretol aj s reprezentačným spoluhráčom Jánom Pardavým či trénerom Jukkom Jalonenom, ktorý neskôr doviedol Fínov k trom titulom majstrov sveta.

Zahral si aj v NHL

Ako 28-ročný sa rozhodol pre odchod do zámoria. V NHL debutoval v drese Los Angeles Kings po boku krajanov Žigmunda Pálffyho, Ľubomíra Višňovského a Jozefa Stümpela, no v drese "kráľov" odohral iba 5 zápasov a viac času strávil na farme v AHL.

Počas ročníka 2003/2004 sa stal súčasťou výmeny za Čecha Martina Straku do Pittsburghu - zhodou okolností do klubu, proti ktorému odohral prvý zápas v NHL. V jeho farbách pridal 44 zápasov, no sezónu mu pokazilo aj zranenie nohy.