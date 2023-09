Štrbák starší opísal synove prvé kroky na ľade: Pád, plač a húževnatosť

Zvolil pre Slováka netradičný spôsob, šiel študovať hokej do Fínska. Jeden a pol sezóny strávil na Univerzite aplikovaných vied Haaga-Helia. Na sever Európy cestovala celá rodina.

„Bolo to dlhé rodinné rozhodnutie. Nemienil som už ísť sám. Bavili sme sa o tom dlho. Pýtal som sa syna Maxima, či tam chce ísť do školy a hrať hokej. Už to nebolo iba moje rozhodnutie. Mal zázemie i v Košiciach, kamarátov. Jeho reakcia ma vtedy prekvapila. Okamžite chcel ísť,“ opísal štyridsaťosemročný bývalý obranca.