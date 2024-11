Kouč Zvolena: Keď sa vyhráva, skvelí sú hráči. Keď sa však prehráva, môže za to tréner

Aj preto na zvolenskom štadióne vytiahli diváci na konci duelu s Trenčínom transparent so slovami: „Zahrávate sa so značkou HKM! Dokedy ešte?!“

Štrba: Nikam sa neschovávam

Beriem za to plnú zodpovednosť, nikam sa neschovávam. Keď sa vyhráva, sú skvelí hráči, keď sa prehráva, tak tréner je na vine. K nášmu životu to patrí. Zažil som krízu aj ako hráč. Je to na tých chlapoch na ľade, na nás všetkých, či už v šatni alebo v klube, čo fungujeme. Nikto to za nás neodohrá. Každý sa musí pozrieť do zrkadla a opýtať sa, či robí pre úspech všetko.“

„Máme demokraciu, diváci môžu hovoriť čo chcú. Keď sa vyhráva, nevolajú Štrba na hrad, sú skvelí hráči. Keď sa však prehráva, tak za to môže tréner. Ja môžem hráčov naučiť dobre korčuľovať, vnútiť im nejaký systém, ale ak ide niekto sám na bránku, je pred ňou sám, má stopercentnú šancu, tak neviem, či za to môže tréner, že gól nedá. Ja budem bojovať ďalej za tento klub, aby sa výsledky zlepšili.

Stále nevieme nájsť niečo v sebe, čo by nás nakoplo, aby sme sa snažili a hrali celý zápas. Nie je to nič príjemné. Bojujeme s touto situáciou. Snažíme sa nájsť niečo, čím by sme mohli byť opäť úspešní.“

„Ťažko tu niečo vôbec hodnotiť. Bol to diametrálne odlišný zápas ako s Banskou Bystricou. Ako keby nastúpilo úplne iné mužstvo na zápas s Trenčínom. Trápime sa nielen túto sezónu, ale ťahá sa to dlhodobo.

Na pozápasové rozhovory prišiel aj s pukom, ktorý poslal do siete a vravel: „Je to skvelý pocit. Vyhrali sme zápas, dal som prvý gól v extralige a spadol mi kameň zo srdca. Je to naozaj skvelý pocit, úžasný a budem si to pamätať do konca života. Je to niečo neopísateľné.“

Svoj prvý presný zásah v najvyššej súťaži zaznamenal Tomík v tretej tretine a zvyšoval vedenie svojho tímu na 3:1.

„Už bol koniec striedania, čakal som na modrej čiare. Bruno Mráz mi to pretečoval a išiel som do situácie jeden na dvoch, no snažil som sa to prestreliť cez hráča a nejako to tam padlo, za čo som rád,“ opisoval svoj gól trenčiansky mladík.

Následne dodal: „Keď som dal gól, tak sa mi hralo oveľa lepšie až do konca zápasu. Vytvoril som si ešte nejaké šance, škoda, že to tam nepadlo, no verím, že v ďalších zápasoch znovu príležitosti premením.“