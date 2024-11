ONLINE: HKM Zvolen - HK Dukla Trenčín dnes, Tipos extraliga LIVE (21. kolo)

Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní 21.kola Tipos extraligy HKM Zvolen – HK DUKLA Trenčín. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.



Zvolen je po dvadsiatich kolách stále na deviatej priečke so ziskom 24 bodov. V poslednom kole Rytieri doma privítali v pohronskom derby Banskú Bystricu a vo výbornom zápase nakoniec získali dva body po výhre 5:4 po nájazdoch. Domáci funkcionári určite nie sú spokojní s postavením mužstva v tabuľke a tak káder doplnili o ďalšieho legionára. Na post centra prichádza Giorgio Estephan, ktorý naposledy hájil farby českého Mountfieldu Hradec Králové. Ah počítam správne je to šiesty stredný útočník a šiesty s držaním hokejky vpravo, preto bude určite zaujímavé, kde ho domáci tréner Martin Štrba zaradí. Možno ho priradí k Andrejovi Kudrnovi, s ktorým pred pár rokmi hrával v Litvínove, uvidíme.



Trenčín má na konte 21 bodov a patrí mu aktuálne jedenásta priečka. Trenčín v utorok prerušil sériu štyroch výhier a na domácom ľade podľahol Popradu 0:2. V prvom vzájomnom meraní síl Trenčín doma Zvolenu podľahol 3:4, takže má svojmu súperovi čo vracať. Dukla má lepšie presilovky, ale horšie oslabenia než jeho dnešný súper. Trenčania sa podobne ako Zvolen v sezóne zatiaľ iba hľadajú a tak uvidíme, komu zápas sadne lepšie.