Výborná správa pred olympiádou. Pospíšil sa vracia, pôjde sa rozohrať na farmu

Slovenský hokejový útočník Martin Pospíšil bol preradený z tímu Calgary Flames do farmárskeho klubu Calgary Wranglers v AHL. Ide o dočasné preradenie z dôvodu rozohrania po zranení.
Flames ho tam poslali na krátkodobý pobyt, keďže sa zotavuje zo zranenia, ktoré utrpel ešte počas prípravy na aktuálnu sezónu.
Dvadsaťšesťročný Pospíšil nedohral prípravný zápas proti Vancouveru 1. októbra, keď inkasoval zásah do oblasti tváre po potýčke. Odvtedy figuroval na listine zranených hráčov a v prebiehajúcej sezóne NHL ešte nenastúpil.
Calgary v utorok zároveň oznámilo, že slovenského útočníka zaradilo na listinu dlhodobo zranených hráčov (LTIR).
Pobyt na farme má slúžiť na to, aby sa mohol postupne vrátiť do zápasového tempa pred očakávaným návratom do NHL.
Podľa pravidiel kolektívnej zmluvy môže hráč absolvovať kondičný pobyt v AHL maximálne počas šiestich dní alebo troch zápasov, v prípade potreby môže byť predĺžený o ďalšie dva duely.
Pospíšil by sa v prípade priaznivého zdravotného stavu mal predstaviť aj na Zimných olympijských hrách v Miláne, na ktoré bol nominovaný trénerom Vladimírom Országhom.
