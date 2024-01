Pospíšilovo zranenie je vážne. Sezónu mu však zrejme neukončí

CALGARY. Slovenský hokejový útočník Martin Pospíšil utrpel v poslednom zápase zranenie v hornej časti tela. Čaká ho maródka.

Ako informuje insider Frank Seravalli, slovenský nováčik by mal vynechať niekoľko týždňov a mohol by sa vrátiť po Zápase hviezd, teda začiatkom februára. Zranenie by mu nemalo ukončiť sezónu.

VIDEO: Zranenie Martina Pospíšila