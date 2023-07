Martin Mišiak sa stal jednotkou draftu do kanadských junioriek

Správu aktualizujeme.

ERIE. Martin Mišiak by v prípade presunu do kanadskej juniorskej CHL pôsobil v klube Erie Otters. Stal sa totiž jednotkou draftu do kanadských junioriek.

CHL Import Draft je výber hráčov pochádzajúcich z iných ako zámorských krajín klubmi z OHL, WHL a QMJHL. Koná sa každý rok, Slováci zvyknú byť draftovaní vysoko.

Mišiak, ktorého si v drafte do NHL vybrali z 55. miesta Chicago Blackhawks, si tak zrejme zahrá s krajanom Ondrejom Molnárom v Ontario Hockey League.