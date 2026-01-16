Fehérváry sa nikdy netešil tak, ako teraz. S Országhom hovoril o svojich predstavách

Obranca hokejového Washingtonu Martin Fehérváry bude patriť medzi najväčšie opory Slovenska na ZOH 2026 v Taliansku.
Spolu s Erikom Černákom a Šimonom Nemcom bude tvoriť trojicu obrancov, ktorí pravidelne nastupujú v NHL.
Aj keď v klube má výrazne defenzívnejšiu rolu, dá sa očakávať, že v reprezentácii dostane viac priestoru aj smerom dopredu.
O predstavách sa rozprával už aj s trénerom Vladimírom Országhom.
„Pána trénera som až tak nepoznal. Je skvelé porozprávať sa o tíme, aj o jeho a mojich predstavách. Chcem byť jedným z lídrov mužstva. Pevne verím, že to tak bude a budem viesť náš tím správnym smerom,“ povedal Fehérváry v rozhovore pre HockeySlovakia.
Tréner Országh navštívil Fehérváry na začiatku januára priamo vo Washingtone, čo im vytvorilo priestor na diskusiu ohľadom blížiaceho sa olympijského turnaja.
„Boli sme v kontakte, už predtým, ale keď už som bol v zámorí, chcel som sa s chalanmi stretnúť,“ hovoril na tlačovej konferencii Országh.
„Po MS do 20 rokov som letel do Washingtonu, kde som sa stretol s Fehérvárym, mali sme spoločnú večeru.“
26-ročný obranca si zahrá na svojej prvej olympiáde.
V súčasnosti zažíva úspešné obdobie, v klube má stabilné miesto a kontrakt mu platí až do roku 2033. V aktuálnom ročníku nazbieral 17 bodov v 48 stretnutiach.
Darí sa mu aj v osobnom živote, čoskoro sa stane otcom.
„Veľmi sa na to teším, ak mám byť úprimný, nikdy som sa tak netešil. Nemyslel som si, že sa budem tak tešiť na dieťa, ako sa teraz teším,“ povedal pre SZĽH.
Hovoril aj o svojom tímovom kolegovi Alexandrovi Ovečkinovi, ktorý prekonal rekord Wayna Gretzkého v počte strelených gólov v NHL a stále ho navyšuje.
“Bolo tam viacero osláv,“ spomínal na prekonanie rekordu Fehérváry. „Je to naozaj zážitok, ale človek si to až tak neuvedomuje. Keď sa nad tým zamyslím, pre mňa aj pre moju rodinu je skvelé byť súčasťou toho všetkého.“
Jeho 40-ročný kapitán má na konte už 917 gólov, teda už o 23 viac ako Gretzky.
„Miluje vyhrávať, miluje hrať hokej. Je veľmi súťaživý a to je jeho najväčšia silná stránka,“ hodnotil Fehérváry.
„Neznáša prehrávať, či už hráme o večeru alebo hocijakú hru. Je to špeciálne a to ho robí mentálne silným.“