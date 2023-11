Fehérváryho teší prvý bod aj forma tímu. Neustále sa zlepšujeme, vraví

Po zlom štarte do sezóny sa herne pozdvihli a už iba dva body ich delia od postupových priečok vo Východnej konferencii.

My sme sa usilovali ho vytláčať z predbránkového priestoru a získavať puky. Myslím si, že sa nám to darilo. Jeden zlý odraz nás však stál lepší výsledok," hodnotil zápas bratislavský rodák.

"Je to s nimi fyzicky veľmi náročné. Florida má množstvo šikovných hráčov, ktorí sa vedia presadiť pred bránkou. Majú hokejistov, ktorí patria medzi ligovú elitu, vedia z ničoho urobiť gólovú akciu.

Keď toľko strieľajú na bránku, môže sa to kamkoľvek odraziť. To sa stalo aj pri ich góle na 3:3," povedal Fehérváry vo videu The Hockey News.