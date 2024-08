Zmena v tíme Slovenska. Fehérváry v olympijskej kvalifikácii napokon nenastúpi

"Martinov stav sme konzultovali na dennej báze s fyzioterapeutom i lekárom. Washington ho síce uvoľnil pre potreby reprezentácie, no iba v prípade, že bude fit zo zdravotného hľadiska. To sa nám do dnešného nepodarilo stopercentne docieliť," vysvetlil Peter Frühauf, asistent trénera Craiga Ramsayho.

Fehérváry chcel pomôcť Slovensku prebojovať sa na ZOH v Taliansku. Rovnako ako pred tromi rokmi si však v kvalifikácii nezahrá. V auguste 2021 musel tím opustiť z vážnych rodinných dôvodov, tentoraz ho vyradilo zranenie.

"Už pred zrazom som avizoval, že nie som úplne stopercentný zo zdravotného hľadiska. Že si to musím vyskúšať. Uzavreli sme to napokon tak, že bude lepšie, aby som si dal ešte oddych. Na plnú zápasovú záťaž nie som pripravený. Veľmi ma to mrzí. Chcel som ísť hrať, je to škoda.

Na druhej strane sa musím pozerať do budúcna, sezóna v NHL je dlhá a náročná. Radšej si chcem zranenie poriadne doliečiť, ako sa s ním trápiť celý rok. Naďalej platí, že, keď budem mať možnosť prísť do reprezentácie a budem zdravý, vždy prídem," povedal pre hockeyslovakia.sk obranca s 230 štartmi v zámorskej NHL.