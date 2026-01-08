VIDEO: Chromiak bol opäť hrdinom. Skvelú prihrávku zakončil nechytateľným gólom

Martin Chromiak sa v AHL opäť zapísal do streleckej listiny a výrazne prispel k triumfu Ontaria nad Iowou 4:3.
Slovenský útočník strelil svoj 14. presný zásah v sezóne, ktorý sa napokon ukázal ako víťazný.
VIDEO: Víťazný gól Chromiaka
Gólovo sa presadil v druhom zápase za sebou a bodovo sa mu darilo už v treťom stretnutí v rade. Na konte má 24 bodov v 33 zápasoch.
Obranca Jozef Viliam Kmec bol pevnou súčasťou defenzívy Hendersonu pri jednoznačnom víťazstve 5:1 nad Coachellou Valley. Duel ukončil s tromi plusovými bodmi.
Naopak, Juraj Pekarčík tentoraz do bodových štatistík nezasiahol. Jeho Springfield podľahol Utice vysoko 1:5.
Tabuľky AHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: