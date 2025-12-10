VIDEO: Ukázal rýchle nohy a šikovné ruky. Chromiak strelil v AHL parádny gól

Martin Chromiak (uprostred) sa teší z gólu
Martin Chromiak (uprostred) sa teší z gólu (Autor: ontarioreign.com)
Sportnet|10. dec 2025 o 08:58
Na farme Los Angeles patrí k najproduktívnejším hráčom.

Slovenský hokejista Martin Chromiak sa podieľal jedným gólom na triumfe Ontaria Reign nad Texasom Stars 6:3 v nočnom zápase AHL.

Chromiak ukázal rýchle nohy, keď v 14. minúte prvej tretiny otvoril skóre duelu po tom, uchmatol puk na defenzívnej modrej čiare, ušiel obrane a brankára prekonal bekhendovým blafákom.

Dvadsaťtriročný útočník bodoval v uplynulých siedmich z deviatich duelov a po 22 zápasoch má na konte 17 bodov (8+9).

V tímovej produktivite je druhý za Švédom Andrem Lee, ktorý má o jeden bod viac.

Naďalej čaká na svoju súťažnú premiéru v drese klubu NHL Los Angeles Kings.

VIDEO: Zostrih zápasu Ontario - Texas (Chromiakov gól od 0:54)

Tabuľky AHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

AHL

