VIDEO: Ukázal rýchle nohy a šikovné ruky. Chromiak strelil v AHL parádny gól

Slovenský hokejista Martin Chromiak sa podieľal jedným gólom na triumfe Ontaria Reign nad Texasom Stars 6:3 v nočnom zápase AHL.
Chromiak ukázal rýchle nohy, keď v 14. minúte prvej tretiny otvoril skóre duelu po tom, uchmatol puk na defenzívnej modrej čiare, ušiel obrane a brankára prekonal bekhendovým blafákom.
Dvadsaťtriročný útočník bodoval v uplynulých siedmich z deviatich duelov a po 22 zápasoch má na konte 17 bodov (8+9).
V tímovej produktivite je druhý za Švédom Andrem Lee, ktorý má o jeden bod viac.
Naďalej čaká na svoju súťažnú premiéru v drese klubu NHL Los Angeles Kings.
VIDEO: Zostrih zápasu Ontario - Texas (Chromiakov gól od 0:54)
