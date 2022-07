Draftovaní vypadli, lídrom bude Jedlička. Tréner Feneš s ním ráta do elitného útoku

Na ľade trénuje Jedlička už takmer mesiac a momentálne absolvuje s reprezentáciou v Poprade druhú časť prípravy na svetový šampionát.



Jedlička odohral v sezóne 2021/2022 v drese Zvolena 44 duelov základnej časti s bilanciou 17 gólov a 21 asistencií. V štyroch zápasoch play-off nebodoval, ale v ročníku 2020/2021 pomohol asistenciou v 14 stretnutiach vyraďovacej časti k zisku majstrovského titulu.

Spolu má na konte 77 súbojov v najvyššej slovenskej súťaži.

"Bola to dobrá sezóna, ale teraz sa veľmi teším na reprezentáciu. Je to prestíž a veľká motivácia. Majstrovstvá sveta dvadsiatok zažijete raz, možno párkrát za život. Veľmi sa na to teším. Všetci sa chcú ukázať, ale prvoradé je to, že ideme bojovať za Slovensko. To musí byť kľúčové," myslí si rodák z Trnavy.