Vo veku 67 rokov zomrel bývalý kanadský útočník Detroitu či Toronta. Osudným sa mu stala skleróza

NEW YORK. Vo veku 67 rokov zomrel bývalý kanadský hokejista Mark Kirton, ktorý sa veľkou mierou zaslúžil o boj s amyotrofickou laterálnou sklerózou (ALS) v rodnej krajine.
Niekdajší útočník odohral v NHL šesť sezón za Toronto, Detroit a Vancouver. V základnej časti nastúpil na 266 zápasov a nazbieral 113 bodov (57+56), v štyroch dueloch play off mal tri body (1+2).
V roku 2018 mu diagnostikovali nervové ochorenie ALS, ktoré ho pripútalo na invalidný vozík. O dva roky neskôr sa podieľal na vytvorení iniciatívy vedenej pacientmi ALS Action Canada s cieľom nájsť liek.
V decembri 2023, po neúprosnom sedemmesačnom procese Kirtona, sa sedem kanadských klubov NHL - Toronto Maple Leafs, Montreal Canadiens, Ottawa Senators, Winnipeg Jets, Edmonton Oilers, Calgary Flames a Vancouver Canucks - spojilo vo svojej podpore s cieľom získať finančné prostriedky a zvýšiť povedomie o výskume liečby ALS.
Kirton pomáhal aj svojmu bývalému spoluhráčovi a členovi Siene slávy Börjemu Salmingovi, ktorému taktiež diagnostikovali ALS a chorobe podľahol v novembri 2022. Informovala oficiálna stránka NHL.