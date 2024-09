Člen zlatej generácie oslavuje životné jubileum. V Slovane pomohol vybojovať titul

To bol môj velikánsky vzor. A potom to boli ďalší, špičkoví slovenskí hokejisti, ako bol Zdeno Cíger, Žigo Pálffy. Od mala sme žili hokejom, takže vzory boli a sú vo mne," vyznal sa v rozhovore pre TASR jubilant Uram.

Ako odchovanec MHk 32 Liptovský Mikuláš sa po prvý raz predstavil v slovenskej extralige v sezóne 1993/94. Farby domáceho klubu hájil až do sezóny 1999/2000, keď počas nej prestúpil do Znojma.

Na druhom si zahral v roku 2007 v Rusku, kde Slováci obsadili šieste miesto. V slovenskej reprezentácii odohral dovedna 73 zápasov a strelil 17 gólov.

Za svoj najväčší úspech prirodzene považuje majstrovský titul z Göteborgu. "Bolo to niečo fantastické. Aj keď som posledné zápasy nehral, ale zúčastnil som sa a bolo to niečo úžasné.

Oslavy po prílete do Bratislavy boli fantastické. Vysoko si tiež cením tituly na Slovane. Hlavne ten prvý, keďže rok predtým Slovan bol myslím jeden z najhoršie umiestnených vtedy v extralige.

Nám sa to podarilo, hlavne v play off, čo sme zo 14 zápasov za sebou vyhrali 12-krát. Neskutočne rád na to spomínam, bola to veľká paráda.

Ešte aj oslava titulu na trenčianskom štadióne, čo Trenčín a Slovan boli vždy veľkí konkurenti. Toto považujem za najväčšie úspechy vo svojej kariére," povedal ďalej pre TASR Uram.

Ostal pri hokeji

Po ukončení pôsobenia v Slovane prestúpil do MHC Martin, kde odohral dve sezóny (2009/2010 a 2010/2011).