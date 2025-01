Slovanisti ho vypískali, v Nitre mu zatlieskali. Slovák: Už sa o tom nechcem ani rozprávať

NITRA. Keď prišiel do Nitry na začiatku januára ako hokejista Nových Zámkov, stal sa hráčom zápasu a diváci mu zatlieskali. Aj napriek tomu, že jeho mužstvo prehralo 0:4.

„Bolo to v pohode. Škoda, že sme nezískali viac bodov,” hovoril v pozápasovom rozhovore.

„Ja som už za tým. Popravde, už sa o tom nechcem ani rozprávať. Dúfam, že je to už uzavreté a budeme sa sústrediť na mužstvo, nie na jednotlivca.”

Zasahovalo to aj mojich blízkych

Po stretnutí s Mikulášom sa Slováka zastal generálny manažér klubu Lukáš Havlíček a na stranu nitrianskeho odchovanca sa postavila aj iná časť fanúšikov, ktorá sa mu prostredníctvom sociálnych sietí ospravedlnila.

„Keby ma nepodporili spoluhráči, tréneri a vedenie, bolo by to zlé. Spravili výborné kroky a som za to rád,” dodal Slovák.