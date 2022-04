Príde bronzový kapitán Hrivík na MS? Uvidíme v najbližších dňoch, vraví

Následne priviedol ako kapitán Slovensko k senzačnému bronzu na ZOH v Pekingu a po hrách sa opäť vrátil do Leksandu. V základnej časti odohral 11 zápasov a získal šesť bodov, jeho tím obsadil 8. miesto a postúpil do predkola play off. V ňom prehral s Oskarshamnom 1:2 na zápasy. Hrivík zaznamenal v troch dueloch gól a asistenciu.

Tridsaťročný útočník pôsobil vo švédskom klube v sezónach 2019/20 a 2020/21, v ktorej sa stal s 51 bodmi najproduktívnejším hráčom súťaže. Tú prebiehajúcu odštartoval v Torpede Nižnij Novgorod, ktoré sa však neprebojovalo do play off KHL. V jeho drese nazbieral 23 bodov (9+14) v 44 zápasoch.

BRATISLAVA. Kapitán bronzových hokejistov z Pekingu Marek Hrivík by mal v ďalšej sezóne pokračovať vo švédskom klube Leksand IF.

"Prijatie po ZOH bolo veľmi veľké a veľmi príjemné. Sám som bol v šoku, čo všetko sa udialo. Ak mám povedať pravdu, prial by som si, aby toho bolo trošku menej. Celý tím a všetci sme boli v takej situácii, že sme potrebovali spraviť play off a uhrať dôležité výsledky. Takže som nechcel prísť a spôsobiť nejaké veľké rozptýlenie.

Nakoniec sme nepostúpili. Ale vyzerá to tak, že pôjdem naspäť a budem mať šancu urobiť úspech aj tam," povedal pri príležitosti krstu pamätnice SOŠV z Pekingu a naznačil, že v nasledujúcej sezóne bude pokračovať v Leksande.

V sezóne 2020/21 v jeho drese žiaril spolu s reprezentačným kolegom Petrom Cehlárikom a bol by rád, keby sa klubová spolupráca zopakovala: "Ale na to sa treba spýtať jeho. Bavili sme sa trošku, ja by som bol rád, keby prišiel naspäť a v Leksande by sa taktiež potešili. Uvidíme, ako sa rozhodne."