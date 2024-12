Nebolo to závažné, ale neodkladné. Hrivík absolvoval v Bratislave operáciu kolena

"Nebolo to nič také závažné, ale skôr už neodkladné. Myslím si, že tam bolo dosť takých menších problémov predchádzajúce dva až tri roky. Bolo tomu treba venovať trochu väčšiu pozornosť a nejak sa dostať na tú správnu koľaj, aby som mohol byť opäť stopercentný na ľade. To bolo dôvodom tohto rozhodnutia," uviedol Hrivík

"Samozrejme, nie je ideálne riešiť tento problém v strede sezóny. Chcel som to však vyriešiť čím skôr, aby som mohol záver sezóny, play off a prípadne MS odohrať na sto percent. Som rád, že si doktor Grauzel našiel čas a dal ma dokopy. Konečne budem môcť hrať hokej tak, ako viem," dodal.

Športový traumatológ sa bližšie vyjadril ku Hrivíkovi: "U Mareka to bolo chronické poškodenie menisku v kolene, čo ho limitovalo v zaťažení. Robilo mu to problémy už dlhšiu dobu, preto sa rozhodol pre zákrok, konkrétne teda artroskopiu a ošetrenie poškodeného menisku.

Našťastie väzy v kolene a chrupky má v poriadku, čo by malo byť dobré pre jeho ďalšiu prognózu. Obmedziť by ho to malo nejaký mesiac od operácie a následne by sa mal vrátiť plne do záťaže."

Hrivíkovi po týždni vybrali stehy. "Marek bude približne mesiac rehabilitovať a koncom januára sa môže vrátiť naspäť do plnej záťaže," skonštatoval lekár.

K svojmu návratu sa vyjadril aj slovenský reprezentant: "Myslím si, že po štyroch týždňoch by som mohol byť naspäť v hre. Nebolo to nič vážne, skôr nejaký menší zásah, aby sa to telo dalo do nejakého balansu. Rátam teda 4-5 týždňov a potom musím doladiť kondíciu."