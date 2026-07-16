Majster sveta do 18 rokov mieri do NHL. Anaheim ho draftoval z 28. miesta

Na snímke radosť hráčov Švédska.
Na snímke radosť hráčov Švédska. (Autor: TASR)
TASR|16. júl 2026 o 12:22
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Osemnásťročný krídelník nazbieral v juniorskej súťaži 61 bodov v 36 zápasoch.

Klub zámorskej hokejovej NHL Anaheim Ducks podpísal trojročný nováčikovský kontrakt so švédskym útočníkom Marcusom Nordmarkom, ktorého si vybral z 28. miesta tohtoročného draftu.

Osemnásťročný krídelník si v minulej sezóne vyskúšal najvyššiu švédsku súťaž, v ktorej odohral osem duelov za Djurgaarden Štokholm a pripísal si jednu asistenciu.

V juniorskej súťaži nazbieral v 36 zápasoch až 61 bodov (20+41). So švédskym výberom získal titul na MS do 18 rokov na Slovensku, kde nastúpil na šesť duelov a získal štyri body (3+1).

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