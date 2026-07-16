Golden Knights si poistili draftovaného Fína. Obranca podpísal trojročnú nováčikovskú zmluvu

Na snímke sprava Samuel Karšay zo Slovenska a Juho Piiparinen z Fínska.
Na snímke sprava Samuel Karšay zo Slovenska a Juho Piiparinen z Fínska. (Autor: TASR)
TASR|16. júl 2026 o 14:23
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Fínsky bek odohral v najvyššej súťaži 29 zápasov ešte ako sedemnásťročný.

Klub zámorskej hokejovej NHL Vegas Golden Knights podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s fínskym obrancom Juhom Piiparinenom, ktorého si vybral z 29. miesta tohtoročného draftu.

Ešte stále len sedemnásťročný bek strávil väčšinu minulej sezóny v drese Tappary Tampere a v najvyššej lige odohral 29 duelov, v ktorých nazbieral tri asistencie, osem trestných minút a šesť plusiek.

V play off nenastúpil, no s klubom oslavoval fínsky titul. Okrem toho pôsobil aj v juniorke tímu, kde spolu s play off zaznamenal 29 štartov a 15 bodov (1+14).

Piiparinen reprezentoval Fínsko na majstrovstvách sveta do 18 rokov na Slovensku a aj na juniorskom šampionáte.

NHL

Na snímke sprava Samuel Karšay zo Slovenska a Juho Piiparinen z Fínska.
Na snímke sprava Samuel Karšay zo Slovenska a Juho Piiparinen z Fínska.
Golden Knights si poistili draftovaného Fína. Obranca podpísal trojročnú nováčikovskú zmluvu
dnes 14:23
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