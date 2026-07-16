Golden Knights si poistili draftovaného Fína. Obranca podpísal trojročnú nováčikovskú zmluvu

Klub zámorskej hokejovej NHL Vegas Golden Knights podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s fínskym obrancom Juhom Piiparinenom, ktorého si vybral z 29. miesta tohtoročného draftu.
Ešte stále len sedemnásťročný bek strávil väčšinu minulej sezóny v drese Tappary Tampere a v najvyššej lige odohral 29 duelov, v ktorých nazbieral tri asistencie, osem trestných minút a šesť plusiek.
V play off nenastúpil, no s klubom oslavoval fínsky titul. Okrem toho pôsobil aj v juniorke tímu, kde spolu s play off zaznamenal 29 štartov a 15 bodov (1+14).
Piiparinen reprezentoval Fínsko na majstrovstvách sveta do 18 rokov na Slovensku a aj na juniorskom šampionáte.