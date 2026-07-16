Rangers podpísali najvyššie draftovaného Lotyša. Obranca získal trojročnú zmluvu

Radosť hráčov Lotyšska.
Radosť hráčov Lotyšska. (Autor: TASR/Keystone via AP)
TASR|16. júl 2026 o 12:31
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Rangers si ho vybrali z piateho miesta.

Klub zámorskej NHL New York Rangers podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s najvyššie draftovaným lotyšským hokejistom v histórii Albertsom Šmitsom.

Video: zostrih najlepších akcii Albertsa Šmitsa

„Jazdci“ si ho vybrali z piateho miesta tohtoročného draftu.

Osemnásťročný obranca odohral minulý ročník prevažne v drese Jukuritu Mikkeli, za ktorý nastúpil v najvyššej fínskej súťaži na 38 zápasov a nazbieral 13 bodov (6+7).

Sezónu dohral v EHC Mníchov v nemeckej DEL, kde nazbieral v základnej časti a play off 16 štartov a pripísal si sedem bodov (2+5).

Šmits patrí aj ku dôležitým hráčom národného tímu. V minulej sezóne si zahral na zimnej olympiáde v Taliansku, majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku aj na juniorských MS. Na ZOH bol celkovo najmladší hráč.

NHL

Radosť hráčov Lotyšska.
Radosť hráčov Lotyšska.
Rangers podpísali najvyššie draftovaného Lotyša. Obranca získal trojročnú zmluvu
dnes 12:31
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