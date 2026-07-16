Rangers podpísali najvyššie draftovaného Lotyša. Obranca získal trojročnú zmluvu

Klub zámorskej NHL New York Rangers podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s najvyššie draftovaným lotyšským hokejistom v histórii Albertsom Šmitsom.
Video: zostrih najlepších akcii Albertsa Šmitsa
„Jazdci“ si ho vybrali z piateho miesta tohtoročného draftu.
Osemnásťročný obranca odohral minulý ročník prevažne v drese Jukuritu Mikkeli, za ktorý nastúpil v najvyššej fínskej súťaži na 38 zápasov a nazbieral 13 bodov (6+7).
Sezónu dohral v EHC Mníchov v nemeckej DEL, kde nazbieral v základnej časti a play off 16 štartov a pripísal si sedem bodov (2+5).
Šmits patrí aj ku dôležitým hráčom národného tímu. V minulej sezóne si zahral na zimnej olympiáde v Taliansku, majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku aj na juniorských MS. Na ZOH bol celkovo najmladší hráč.