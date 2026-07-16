Historická zmena v NHL. Tímy odohrajú viac zápasov v základnej časti a liga myslí aj na Európu

Nová sezóna zámorskej hokejovej NHL sa začne nezvyčajne už v septembri. Otvárací duel základnej časti medzi obhajcom titulu Carolinou Hurricanes a Floridou Panthers, ktorý je na programe 29. septembra, odštartuje prvú 84-zápasovú základnú časť od ročníka 1993/1994.
Na zvýšení počtu stretnutí v základnej časti sa dohodli majitelia klubov aj hráči počas rokovaní o kolektívnej zmluve.
Ďalším dôvodom skoršieho začiatku je snaha vytvoriť väčší časový odstup medzi koncom finále Stanleyho pohára a draftom koncom júna.
V roku 2024 uplynuli medzi finálovým siedmym zápasom o titul medzi Floridou Panthers a Edmontonom Oilers a prvým kolom draftu iba tri dni.
Úvodný večer sezóny sa vyrovná najskoršiemu dátumu začiatku v histórii NHL a zároveň ide o prvý prípad, keď sa základná časť v Severnej Amerike začína ešte pred októbrom.
Naposledy sa odohrali duely základnej časti v septembri ešte v roku 2007, keď sa v Londýne proti sebe postavili Anaheim Ducks a Los Angeles Kings.
Doteraz poslednými zápasmi v septembri boli stretnutia v play off počas pandemickej „bubliny“ v roku 2020, pripomenula agentúra AP.
Novinkou tejto sezóny bude množstvo pondelkových popoludňajších zápasov počas pracovného týždňa a duelov v európskych hlavných vysielacích časoch, ktoré umožnia fanúšikom v Európe sledovať svoje obľúbené tímy a najväčšie hviezdy NHL v atraktívnom čase počas týždňa.
Základná časť sa skončí v sobotu 10. apríla, keď bude v akcii všetkých 32 tímov.
Prvý zápas pod holým nebom v sezóne sa uskutoční vo Winnipegu, kde domáci Winnipeg Jets privítajú Montreal Canadiens počas 25. októbra.
V sezóne budú dva dni, počas ktorých nastúpi všetkých 32 tímov: 13. októbra a 10. apríla.