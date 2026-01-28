Bývalý reprezentant novým poradcom Huliaka. Chce položiť základy hráčskej asociácie

Bývalý slovenský hokejový reprezentant Marcel Haščák sa stal poradcom ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka.
Spoločne to oznámili na stredajšej tlačovej konferencii na Ministerstve cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky (MCRŠ).
Strieborný medailista z majstrovstiev sveta 2012 a nový splnomocnenec ministra pre oblasť práv športovcov chce okrem iného položiť základy celoslovenskej hráčskej asociácie športovcov.
Haščák je momentálne poslanec v zastupiteľstve Mesta Poprad a na sociálnej sieti sa aktívne vyjadruje k dianiu v slovenskom hokeji aj k športovej oblasti v komunálnej politike.
Ombudsman pre športovcov
„Mám veľkú radosť, že dnes sa k nášmu tímu pripája úspešný hokejový reprezentant Marcel Haščák. Bude pôsobiť v pozícii splnomocnenca ministra pre oblasť práv športovcov a podpory športu a mládeže. Niečo ako ombudsman pre športovcov. Prax nám totiž ukazuje, že v takýchto oblastiach máme značné rezervy.
Marcel Haščák bude poverený zostavením a riadením pracovnej skupiny, aby pri stole sedeli relevantní športovci z daných druhov športu a z praxe. Zadefinujeme oblasti, ktoré bude pracovná skupina riešiť a prenášať tieto problémy priamo na vedenie ministerstva.
Jednou z úloh bude pôsobiť predovšetkým v regiónoch, zbierať podnety, prichádzať s návrhmi, ako zlepšiť oblasť ochrany športovcov a podporu športu a hlavne mládeže,“ uviedol na tlačovej konferencii minister Huliak.
VIDEO: Huliak predstavil Marcela Haščáka na pozíciu poradcu
Haščák reprezentoval Slovensko na piatich majstrovstvách sveta a ZOH 2018. Na svetovom šampionáte 2012 sa podieľal na zisku striebra.
Športovci sú jednou z najdôležitejších skupín
„V prvom rade sa chcem poďakovať ministrovi za prejavenú dôveru a urobím všetko pre to, aby som ho potešil. Myslím si, že počas hokejovej kariéry som si získal dôveru komunity športovcov a budem s nimi úzko spolupracovať.
Pre mňa je kľúčové, že som od ministra dostal jasný mandát okamžite pracovať na konkrétnych zmenách a návrhoch legislatívnych zmien v prospech športovcov.
Moja úloha je zriadiť a viesť pracovnú skupinu a pripraviť riešenia tak, aby boli odborne obhájiteľné, vykonateľné a zaviedli novú kultúru profesionálnych vzťahov do športu tak, aby rešpektovali, že športovci sú jednou z najdôležitejších skupín v športe a chcú sa podieľať na vytváraní hodnôt v športe,“ povedal Haščák.
V minulosti hral na Slovensku za rodný Poprad, Košice či bratislavský Slovan. Ku dvom slovenským titulom pridal aj dva české a jeden vo Francúzsku.
Okrem českých pôsobísk Karlovy Vary a Kometa Brno a francúzskeho Rouenu hral aj v KHL, kde obliekal dresy Dinama Riga a Amuru Chabarovsk.
V minulej sezóne pomohol Prešovu k postupu do najvyššej slovenskej súťaže a v prebiehajúcom ročníku odohral 13 zápasov za Trnavu v druhej najvyššej súťaži.
V novej funkcii chce okrem iného vytvoriť hráčsku asociáciu.
Za športovcami nikto nestojí
„Nebudem pracovať iba z Bratislavy. Súčasťou môjho mandátu je zbierať podnety v regiónoch, pravidelne ich vyhodnocovať a predkladať ministrovi riešenia. Chcem sa v prvom rade venovať právam športovcom, za športovcami nikto nestojí, nemajú žiadnu ochranu ani legislatívne záruky.
Sám pôsobím ako hokejový tréner a najväčšie problémy vidím v tom, že športujú len deti rodičov, ktorí na to reálne majú. Potrebujeme vytvoriť podmienky pre všetky deti, aby mali motivovaných trénerov a dobrý štart do života.
Zároveň oznamujem, že si pozvem na stretnutie lídrov z tímov spomedzi klubov najvyššej hokejovej súťaže, aby sme začali proces s vytvorením fungujúcej hráčskej asociácie a spolu s hráčskou asociáciou futbalistov položili základy celoslovenskej hráčskej asociácie športovcov,“ dodal 38-ročný bývalý reprezentant.