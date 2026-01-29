Brankár Buffala utrpel zranenie tesne pred olympijskými hrami. Nad jeho účasťou visí otáznik

Ukko-Pekka Luukkonen a Beck Malenstyn.
Ukko-Pekka Luukkonen a Beck Malenstyn. (Autor: TASR/AP)
TASR|29. jan 2026 o 20:31
Luukkonen sa zranil v prvej tretine stredajšieho duelu na ľade Toronta.

Fínsky hokejový brankár Ukko-Pekka Luukkonen utrpel zranenie v dolnej časti tela. Tímu NHL Buffalo Sabres bude týždeň chýbať a otáznik visí aj nad jeho štartom na olympijskom turnaji v Miláne.

Luukkonen sa zranil v prvej tretine stredajšieho duelu na ľade Toronta, ktorý Buffalo vyhralo 7:4. V tejto sezóne nastúpil za „šable" v 21 dueloch.

Dosiahol priemer 2,73 inkasovaného gólu na zápas a mal 90,3-percentnú úspešnosť zákrokov. Informovala o tom oficiálna webová stránka profiligy.

NHL

