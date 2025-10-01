Bratia ostanú v jednom tíme. Hughes podpísal dlhodobý kontrakt s Devils

Luke Hughes.
Luke Hughes. (Autor: TASR/AP)
TASR|1. okt 2025 o 16:54
ShareTweet0

V uplynulom ročníku si pripísal na svoje konto 7 gólov a 37 asistencií.

NEW JERSEY. Americký hokejový obranca Luke Hughes sa dohodol s klubom NHL New Jersey Devils na novom sedemročnom kontrakte v hodnote 63 miliónov dolárov.

Oznámil to generálny manažér „diablov" Tom Fitzgerald. Luke Hughes mal štatút obmedzeného voľného hráča.

Brat elitného centra Jacka Hughesa odohral v profilige zatiaľ 155 duelov základnej časti, v ktorých nazbieral 93 bodov. Nasledujúca sezóna bude jeho tretia v NHL.

V uplynulom ročníku si pripísal na svoje konto 7 gólov a 37 asistencií. V New Jersey pôsobí aj slovenský zadák Šimon Nemec.

NHL

Luke Hughes.
Luke Hughes.
Bratia ostanú v jednom tíme. Hughes podpísal dlhodobý kontrakt s Devils
dnes 16:54
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Bratia ostanú v jednom tíme. Hughes podpísal dlhodobý kontrakt s Devils