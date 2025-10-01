Bratia ostanú v jednom tíme. Hughes podpísal dlhodobý kontrakt s Devils

NEW JERSEY. Americký hokejový obranca Luke Hughes sa dohodol s klubom NHL New Jersey Devils na novom sedemročnom kontrakte v hodnote 63 miliónov dolárov.
Oznámil to generálny manažér „diablov" Tom Fitzgerald. Luke Hughes mal štatút obmedzeného voľného hráča.
Brat elitného centra Jacka Hughesa odohral v profilige zatiaľ 155 duelov základnej časti, v ktorých nazbieral 93 bodov. Nasledujúca sezóna bude jeho tretia v NHL.
V uplynulom ročníku si pripísal na svoje konto 7 gólov a 37 asistencií. V New Jersey pôsobí aj slovenský zadák Šimon Nemec.