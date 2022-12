V zámorí je nespokojný, chce byť v Česku s rodinou. Sedlák opustí NHL

Plánuje návrat do Česka. Tam hral naposledy ešte v sezóne 2010/11 ako junior. Potom si prešiel kanadskou juniorkou, AHL i NHL. Medzi rokmi 2019-2022 hrával v KHL.

"Skrátka sa rozhodol odísť domov. S NHL skončil. Chce sa vrátiť. Je to dobrý človek a bude nám chýbať," vyjadril sa na margo útočníka tréner John Tortorella podľa Adama Kimelmana.

Sedlákove ďalšie kroky mieria do Pardubíc.

"Cítil som, že pôsobenie v NHL mi neprinášalo to, čo som očakával. Radšej by som bol doma s rodinou. Konečné rozhodnutie je kombináciou viacerých dôvodov. Ale nesúvisí to s organizáciou ani partiou," povedal pre nhl.com.