Slovensko bude na Hlinka Gretzky Cupe bez kľúčového beka. Radivojeviča šetria na MS

BRATISLAVA. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov sa chystajú do Kanady. Od 5. do 10. augusta v Edmontone nastúpia na Hlinka Gretzky Cupe.

Čoskoro odletia do dejiska turnaja. Bude to však bez jedného z kľúčových obrancov Luku Radivojeviča.

„Rešpektovali sme jeho situáciu. Chceme, aby sa dostal do seniorského tímu, je to aj pre nás lepšie. Šetríme si ho na MS. Dáme šancu iným obrancom, Hlinka Gretzky Cup nie je len o výsledkoch," povedal o dôvodoch manažér mládežníckych reprezentácií Roman Sýkora, ktorého citoval Matej Deraj z Denníka Šport.