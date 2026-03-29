Jedno volebné obdobie a koniec. Prezident IIHF nebude kandidovať na funkciu

Luc Tardiff. (Autor: TASR/AP)
TASR|29. mar 2026 o 18:42
Prezident Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) Luc Tardif sa v októbri nebude uchádzať o znovuzvolenie.

Uviedol to v oficiálnom stanovisku. Francúz nahradil v septembri 2021 na poste Švajčiara Reného Fasela, ktorý stál na čele svetového hokeja nepretržite 27 rokov.

„IIHF má silnú a stabilnú pozíciu. Myslím si, že je správny čas odovzdať žezlo niekomu mladšiemu.

Po dlhom uvažovaní som sa rozhodol, že v októbri už nebudem kandidovať na post prezidenta.

Oznámil som to už dnes, aby sa naša organizácia a budúci lídri mohli pripraviť na cestu, ktorá ich čaká," uviedol 73-ročný Tardif, ktorý pochádza z Trois-Rivières v kanadskom Quebecu a neskôr získal francúzske občianstvo.

