Višňovský: Nemec bude musieť zabrať. Ja som mal šťastie

Myslí si, že by mu dnešná NHL sedela viac ako niekdajšia, pospomínal si na pôsobenie v Los Angeles či Anaheime a neskrýval ani prekvapenie, že ho po najproduktívnejšej sezóne ani len nenominovali na Norris Trophy pre najlepšieho obrancu ligy.

NEW YORK. Legendárny slovenský hokejový obranca Ľubomír Višňovský nedávno poskytol rozhovor pre NHL.com/sk, v ktorom sa dotkol viacerých tém.

Podľa Višňovského musí byť trpezlivý a potom, keď príde príležitosť, nenechať nič na náhodu.

"Je veľmi talentovaný chalan a je to len na ňom. V New Jersey je obrovská konkurencia a teraz to vyšlo tak, že ho poslali na farmu.

Bude musieť zabrať, zabojovať a ukázať trénerovi, že je pre tím potrebný. Keď dostane príležitosť, tak ju nesmie pustiť z rúk," zdôrazňuje.