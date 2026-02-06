Súpera bezohľadne ohrozil, tvrdí komisia. Hráč Spišiakov dostal za faul kolenom trest

Hokejisti Spišskej Novej Vsi.
Hokejisti Spišskej Novej Vsi. (Autor: TASR)
TASR|6. feb 2026 o 19:04
Američan vynechal piatkový duel proti Liptovskému Mikulášu.

Senát profesionálneho hokeja Disciplinárnej komisie Slovenského zväzu ľadového hokeja (SPH DK SZĽH) potrestal útočníka Spišskej Novej Vsi Logana Willa jednozápasovým dištancom.

Dôvodom je nedovolený zákrok v stretnutí 43. kola Tipsport ligy proti Žiline (2:1 pp).

„Po preštudovaní podnetu podaného Komisiou rozhodcov SZĽH zo dňa 4. februára, záznamu zo zápasu a zápisu o stretnutí SPH DK SZĽH uznal, že hráč Logan Will v čase zápasu 9:45 min. bezohľadne ohrozil protihráča tak, že nastavil svoje koleno tak, aby vyvolal tvrdý kontakt s protihráčom,“ uvádza sa na stránke hockeyslovakia.sk.

Američan vynechal piatkový duel proti Liptovskému Mikulášu.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Martin Belluš (Spišská Nová Ves) sa teší z víťazstva.
Martin Belluš (Spišská Nová Ves) sa teší z víťazstva.
