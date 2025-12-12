Veľká strata pre Utah. Najväčšia hviezda bude tímu chýbať niekoľko mesiacov

Logan Cooley.
Logan Cooley. (Autor: TASR/AP)
TASR|12. dec 2025 o 09:43
Nedávno sa stal prvým hráčom v histórii klubu Utah Mammoth, ktorý strelil štyri góly v jednom zápase.

Americký hokejový útočník Logan Cooley bude pre zranenie v dolnej časti tela chýbať svojmu tímu Utah Mammoth minimálne osem týždňov. O dĺžke absencie informovala agentúra AP.

K zraneniu došlo v minulotýždňovom piatkovom zápase NHL proti Vancouveru, keď Cooley narazil nohou do bránky súpera. V stretnutí pokračoval, no v zostave Utahu chýbal v následnom zápase proti Calgary.

Dvadsaťjedenročný Američan patrí medzi najproduktívnejších hráčov „mamutov“ v prebiehajúcej sezóne. V 29 dueloch nazbieral 23 kanadských bodov za 14 gólov a 9 asistencií.

Najvýraznejšie zažiaril 25. novembra, keď sa stal prvým hráčom v histórii klubu Utah Mammoth, ktorý strelil štyri góly v jednom zápase. Piatimi kanadským bodmi režíroval víťazstvo nad Vegas Golden Knights 5:1.

Pre 21-ročného útočníka, ktorý bol trojkou draftu 2022 za Jurajom Slafkovským a Šimonom Nemcom, to bol druhý trojgólový zápas v sezóne.

V prebiehajúcom ročníku sa mu skončí nováčikovský kontrakt, po ktorom vstúpi do platnosti osemročná zmluva, ktorú podpísal v októbri 2025. Vynesie mu celkovo 80 miliónov dolárov.

NHL

dnes 09:43
