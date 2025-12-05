ONLINE: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipsport liga LIVE (25. kolo)

Hokejisti Hk 32 Liptovský Mikuláš a HK Spišská Nová Ves dnes hrajú zápas 25. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HK Spišská Nová Ves dnes (Tipsport Liga LIVE, 25. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
05.12.2025 o 18:00
25. kolo
Lipt. Mikuláš
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Spišská N. Ves
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 25. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HK 32 Liptovský Mikuláš a HK Spišská Nová Ves.
Liptovský Mikuláš sa po reprezentačnej prestávke vrátil s prehrou po nájazdoch s Banskou Bystricou, následne si však poradil so Žilinou 3:1. Po ďalšej prehre s Trenčínom vytvorili sériu troch víťazstiev, keď si postupne poradil so Slovanom, Popradom a Michalovcami. V poslednom kole však podľahol Košiciam 0:4.
Spišská Nová Ves sa prezentuje naďalej nekonzistentnými výkonmi. Z posledných šiestich zápasov si odniesla iba dve víťazstvá – proti Zvolenu a Žiline. Nad jej sily však bola Nitra, Prešov, Trenčín a Slovan.
Liptovský Mikuláš sa po reprezentačnej prestávke vrátil s prehrou po nájazdoch s Banskou Bystricou, následne si však poradil so Žilinou 3:1. Po ďalšej prehre s Trenčínom vytvorili sériu troch víťazstiev, keď si postupne poradil so Slovanom, Popradom a Michalovcami. V poslednom kole však podľahol Košiciam 0:4.
Spišská Nová Ves sa prezentuje naďalej nekonzistentnými výkonmi. Z posledných šiestich zápasov si odniesla iba dve víťazstvá – proti Zvolenu a Žiline. Nad jej sily však bola Nitra, Prešov, Trenčín a Slovan.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.