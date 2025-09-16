ONLINE: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipsport liga LIVE (3. kolo)

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Hokejisti Hk 32 Liptovský Mikuláš a HK Spišská Nová Ves dnes hrajú zápas 3. kola Tipsport ligy.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HK Spišská Nová Ves dnes LIVE (hokej, 3. kolo, Tipsport liga, utorok, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
16.09.2025 o 18:00
3. kolo
Lipt. Mikuláš
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Spišská N. Ves
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 3. kola Tipsport ligy, v ktorom HK 32 Liptovský Mikuláš hostí hokejistov HK Spišská Nová Ves. Úvodné buly je naplánované na 18:00.
Hokejisti HK 32 Liptovský Mikuláš si v úvodných dvoch kolách pripísali víťazstvá, v 1. kole si poradili na domácom ľade s Michalovcami 4:1. V 2. kole cestovali do Košíc, kde vyhrali po samostatných nájazdoch 4:3.
Naopak hokejisti HK Spišská Nová Ves majú po 2. kole v kolónke víťazstiev nulu. V 1. kole podľahli Trenčínu na jeho ľade 4:3 a v 2. kole nestačili na Slovan Bratislava, ktorému podľahli na domácom ľade 1:3.
V minulej sezóne sa oba tímy spolu stretli celkovo 6-krát, pričom Spišská Nová Ves uspela v troch prípadoch – 4:3pp, 4:5pp a 5:6sn, hokejisti HK 32 uspeli rovnako 3-krát, raz vyhrali v riadnom hracom čase 4:0 a 2-krát po samostatných nájazdoch po výsledkoch 4:5sn a 3:4sn.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.