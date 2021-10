Třinec získaval body iba so Slovanom. Döme: Spravili sme obrovské chyby

Slovanisti vedení trénerom Róbertom Dömem po piatich prehrách absolvovali v stredu rozlúčku so súťažou, v domácom prostredí v nej podľahli českému Třincu 1:4. V tabuľke F-skupiny tak Slovan obsadil poslednú 4. pozíciu.

Döme: Spravili sme obrovské chyby

"Ťažko sa hodnotí takýto zápas, pretože obe mužstva nehrali v kompletnom zložení. Mali sme veľa mladých hráčov, takže duel asi splnil účel. Myslím si však, že sme nehrali až tak dobre.

Spravili sme dve obrovské chyby v defenzíve a to rozhodlo. Predtým sme tam mali šance a nedali gól ani do prázdnej bránky. Bohužiaľ, stáva sa aj to. Mali sme mladý tím a chalani naberali skúsenosti.

Na druhej strane, Třinec má kvalitné družstvo a potrestal naše chyby," povedal po súboji kouč Slovana Róbert Döme vo videu na oficiálnom webe súťaže.