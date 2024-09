Hudáček má na stole predĺženie zmluvy: Manželka mi hovorí, že zrejem ako víno

Úspešné sezóny absolvoval aj na klubovej úrovní, veď dva tituly s českým Třincom a jeden domáci so Slovanom Bratislava nie sú maličkosťou.

Počas kariéry sa zúčastnil ôsmich svetových šampionátov, v roku 2012 prispel k zisku striebornej medaily a na OH 2018 v Pchjongjančangu sa podieľal na bronze.

Manželka mi hovorieva, že zrejem ako víno. Verím, že to takto bude pokračovať a neskysnem.

Presadil som sa a túžil som ísť do Švédska, kde som sa takisto chytil šance solídne. Podarilo sa mi povyhrávať nejaké trofeje a stále mám v sebe dostatok motivácie.

„Vyhrávať zápasy, byť nápomocný tímu a popri tom strieľať góly, to je moja motivácia. Keď som bol mladý, chcel som sa dostať zo Spišskej Novej Vsi do Slovana Bratislava, čo sa mi aj splnilo.

Ťahá ho to ale do bránky, chce robiť také šašoviny ako môj brat Julo. Uvidíme čo z neho bude, baví ho aj futbal, takže čas ukáže, akým smerom sa vydá,“ doplnil tretí najlepší slovenský hokejista z rok 2024.

„Hráva v Třinci. Zatiaľ ho to veľmi baví, poctivo chodí na tréningy a je to toho čím ďalej tým viac "zažratý".

Hudáčka čaká v Třinci tretia sezóna po príchode do klubu. Prvé dve sa skončili ziskom majstrovského titulu v českej extralige, čím Slezania potvrdili, že tvoria výnimočnú hokejovú dynastiu.

„Mám zmluvu na ďalšiu sezónu a už prebehli rokovania aj o predĺžení kontraktu o ďalšie tri roky. Veľmi rád by som tu pokračoval a získaval ďalšie tituly. To človeka nikdy neomrzí,“ povedal odchovanec spišskonovoveského hokeja, ktorý do pragmatického systému postaveného na pevnej obrane zapadol veľmi dobre.

„Porozumel som tamojšiemu systému. Naučili má lepšie brániť Keď chce hráč vyhrávať, tak sa musí podriadiť všetkému okolo. Ja som sa podriadil a urobil všetko pre tím. Moja úloha je dávať góly, vytvárať šance a to som tiež preniesol na ľad.

Takto do seba zapadli aj ostatné veci v mužstve, preto sme tie tituly vyhrali,“ dodal korčuliar, ktorý si na klubovej úrovni obliekal aj dresy Spišskej Novej Vsi, Slovana Bratislava, Örebra, Färjestadu, Liberca, Nižnekamska, Lugana a Dinama Minsk.