Slovenský útočník má v českej extralige nový tím. Bol súčasťou výmeny

Slovenský hokejový útočník Adrián Holešinský dohrá prebiehajúcu sezónu v českom klube Motor České Budějovice.
Ten ho získal do konca ročníka z Plzne výmenou za Adama Kubíka. Obe strany si od výmeny sľubujú nový impulz v tíme a ďalší rozvoj hráčov.
„Adrián je trochu iný typ hráča, ktorý by nám mohol sedieť do systému, skvele korčuľuje a je veľmi silný na puku,“ vysvetlil dôvody výmeny športový manažér budějovického klubu Jiří Novotný pre klubový web.
„Dokáže byť nepríjemný v súbojoch pri mantineli, udrží puk pod tlakom súpera a zároveň má ofenzívny inštinkt smerom k bránke. Veríme, že prinesie väčšiu energiu aj tlak do našej útočnej fázy,“ doplnil Novotný.
Dvadsaťdeväťročný Holešinský prišiel na západ Čiech v priebehu ročníka 2022/2023. V tejto sezóne strelil v 41 dueloch štyri góly a dvanásť pripravil pre svojich spoluhráčov.
Celkovo v drese klubu z Plzne odohral 154 duelov s bilanciou 27+61. So slovenskou reprezentáciou vybojoval bronz na olympijských hrách 2022.