Musel by sa stať zázrak. Jágr naznačil definitívny koniec kariéry

Legendárny hokejový útočník Jaromír Jágr uviedol, že ho fanúšikovia asi na ľade už neuvidia.
Druhý najproduktívnejší hráč histórie NHL odohral v tejto sezóne za extraligové Kladno šesť stretnutí a naposledy nastúpil 21. decembra pri prehre v Liberci 1:4.
Možný koniec kariéry naznačil Jágr dnes počas online rozhovoru na svojom instagramovom konte.
"Mňa už neuvidia. Asi nie. To by sa musel stať nejaký zázrak, "povedal Jágr, ktorý oslávil v nedeľu 54. narodeniny.
"Musel by prísť boh, vstúpiť do mňa a omladiť ma o pätnásť rokov. Ale chodím si občas zakorčuľovať, kór teraz cez olympiádu som stíchol.
Nič iné som nerobil, len že som jedol a pozeral na televíziu. Takže mám zase o štyri päť kíl navyše, "skonštatoval olympijský šampión v Nagane, dvojnásobný majster sveta aj dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára s Pittsburghom. V NHL je najproduktívnejším Európanom v histórii.
"Pohyb je strašne dôležitý. Je to o tej disciplíne. Najhoršie je, keď človek nemusí. Ono je niekedy lepšie, keď musíš. Stále sa udržiavam, snažím sa. Netrénujem, akoby som mal ísť hrať, ale snažím sa ísť každý deň zakorčuľovať, ak mám čas, "doplnil Jágr, ktorý si v tejto sezóne pripísal jednu asistenciu.
Už po polovici októbra, keď mal za sebou dva štarty, uviedol, že nevie, koľko zápasov ešte zvládne odohrať.
"Nevadia mi tréningy, ja mám hokej stále rád. Rád sa zlepšujem a prichádzam na veci, ktoré ma môžu posunúť ďalej. Už len to, že môžem byť inšpiráciou pre ostatných ľudí v akomkoľvek odbore. Nielen v športe. Snažiť sa prísť na niečo, čo vám dá takúto tú výhodu uspieť, "povedal vtedy Jágr.
Zároveň ale priznal, že príprava, tréningy, regenerácia i samotný zápas, v ktorom potom odohrá napríklad desať minút, mu zaberú veľa času.
"A keď sa na to človek pozerá rozumne a spočíta si to, tak mu to veľmi dobre nevychádza. Takže idem deň odo dňa,"dodal.