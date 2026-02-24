Mladá Boleslav doma získala dôležité body. V nájazdoch sa presadili dvaja Slováci

TASR|24. feb 2026 o 21:00
Predposledná Boleslav bojuje o účasť v play-off.

Česká extraliga - 48. kolo

BK Mladá Boleslav - HC Olomouc 3:2 pp a sn (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0, 1:0)

Góly: 31. Buchtele, 51. Procházka, rozh. nájazd Fořt - 11. Rutar, 24. Plášek

Hokejisti BK Mladá Boleslav zvíťazili v utorňajšom zápase 48. kola českej extraligy nad HC Olomouc 3:2 po samostatných nájazdoch.

Slovenskí útočníci Dávid Gríger z tímu domácich a Silverster Kusko vo farbách Olomouca skórovali v samostatných nájazdoch, no gól do štatistík pribudol iba domácemu Tomášovi Fořtovi, ktorý rozhodol o triumfe svojho tímu.

