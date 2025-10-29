Hudáček rozbehol olympijskú sezónu výborne: Urobím všetko, aby som si formu udržal

TŘINEC. Slovenský hokejista Libor Hudáček sa v utorok v českej extralige blysol hetrikom. Třincu ním pomohol k víťazstvu 6:3 nad Českými Budějovicami a k upevneniu si líderskej pozície.
Oceliari vyhrali osemkrát v sérii, bodovali štrnástykrát za sebou a na čele tabuľky majú už jedenásťbodový náskok pred Plzňou a Kometou Brno.
Hudáček má v úvode sezóny parádnu fazónu, v 17 stretnutiach nazbieral 18 bodov (9+9) a spolu s Jakubom Flekom sú na čele produktivity celej súťaže. Proti Budějoviciam dosiahol štvrtý hetrik v extralige.
„Práve som sa dozvedel, že umelá inteligencia povedala štyri, a je to tak. Za každý gól som rád, ale už nemám dvadsať rokov, takže v hlave to úplne nemám. Skôr sa zameriavam na víťazstvá. Na konci dňa síce človek môže dať góly, aj tak sa však počítajú výhry,“ povedal 35-ročný útočník po zápase v rozhovore pre isport.cz.
V druhom útoku Třinca s ním korčuľujú Daniel Kurovský a Oscar Flynn a spolupráca im vychádza.
„Asi to ide dobre, keď nás chválite. Preto tu sme. V stredu si oddýchneme, ale v piatok už je ďalší zápas, v nedeľu ďalší. V hlavách hlavne musíme vypnúť a znovu zapnúť,“ tvrdí Hudáček, ktorého teší jasný náskok na čele tabuľky: „V takom tíme som ešte nebol. Je to pekné, ale stále musíme ťahať za jeden povraz, aby naša forma pokračovala.
Škoda, že príde reprezentačná pauza, ale na druhú stranu si musíme aj oddýchnuť a pripraviť sa. Až do 52. kola asi nikto nikdy nevyhrával. Vieme, že kríza raz príde, ale snažíme sa ju oddialiť.“
Hudáček figuruje v nominácii slovenskej reprezentácie na novembrový Nemecký pohár a zdôraznil, že boj o olympijskú miestenku v kádri národného tímu sa už začal: „Je to ešte ďaleko, ale áno. Boj sa začal už od prvého extraligového kola. Tréneri nás chcú vidieť, budú skúšať nejaké dvojičky, niečo nám už načrtli, ale stále ešte zostávajú necelé dva týždne.
Môže sa stať všeličo. Ja som ale rád, že tam znova môžem prísť a reprezentačný dres si obliecť. Zo štatistík som sa dozvedel, že mi chýba pár zápasov a pár gólov, aby som predbehol naše legendy.
Urobím všetko, aby som si formu udržal a v reprezentácii odohral čo najviac zápasov.“