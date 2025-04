Návrat Draisaitla sa blíži, ale nič nechce unáhliť: Chcem robiť správne kroky

„Cítim sa dobre, ale nie dostatočne na to, aby som hral. V tomto čase chcem robiť správne kroky a cítiť sa čo najbližšie k sto percentám. Pomaly sa to zlepšuje, takže dúfam, že to už nebude tak dlho trvať,“ prezradil Draisaitl k svojej absencii pre oficiálnu webstránku súťaže.

Pre Edmonton je nemecký útočník kľúčový hráč, s 52 presnými zásahmi figuruje na čele tabuľky strelcov a so 106 bodmi zaostáva v produktivite iba za Nikitom Kučerovom a Nathanom MacKinnonom.

Oilers si nočným víťazstvom nad Sharks 4:2 zabezpečili účasť v play-off a v pred štartom vyraďovačky ich ešte čakajú tri stretnutia.

„Chcel by som si ešte zahrať v jednom alebo dvoch zápasoch základnej časti, ale nechcem sa zároveň dostať do situácie, že by sa to zhoršilo. Musím byť obozretný,“ zdôraznil Draisaitl.