Regenda má nového spoluhráča. Skúsený brankár už získal aj Stanleyho pohár

San Jose vo štvrtok získali brankára Laurenta Brossoita z Chicago Blackhawks v rámci výmeny. Za Sharks hrá aj slovenský hokejista Pavol Regenda.
Žraloci získali Brossoita, obrancu Nolana Allana a výber v 7. kole draftu 2028 z Chicaga výmenou za výber v 4. kole draftu 2028, obrancov Ryana Ellisa Jakea Furlonga.
Brossoit bol 2. decembra preradený do AHL na kondičné pôsobenie počas zotavovania sa z operácie bedra po minulej sezóne. Vynechal tiež celú sezónu 2024/25 po operácii pravého kolena.
V šiestich zápasoch za Rockford IceHogs v AHL zaznamenal bilanciu 3–3–0 s úspešnosťou zákrokov 90,1 % a priemerom 3,38 inkasovaného gólu na zápas.
Brossoit podpísal s Blackhawks dvojročnú zmluvu v hodnote 6,6 milióna dolárov 1. júla 2024, no za tím nenastúpil ani v jednom zápase.
Ako výber zo 6. kola draftu 2011 (164. celkovo) tímom Calgary Flames odohral Brossoit počas kariéry 140 zápasov v NHL za Edmonton Oilers, Winnipeg Jets a Vegas Golden Knights. So Vegas získal v roku 2023 Stanleyho pohár.
Informoval o tom portál tsn.ca.
