Regenda má nového spoluhráča. Skúsený brankár už získal aj Stanleyho pohár

Brankár Laurent Brossoit ešte v drese Winnipegu Jets.
Brankár Laurent Brossoit ešte v drese Winnipegu Jets. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|8. jan 2026 o 22:45
ShareTweet0

Sharks ho získali zo Chicaga v rámci výmeny.

San Jose vo štvrtok získali brankára Laurenta Brossoita z Chicago Blackhawks v rámci výmeny. Za Sharks hrá aj slovenský hokejista Pavol Regenda.

Žraloci získali Brossoita, obrancu Nolana Allana a výber v 7. kole draftu 2028 z Chicaga výmenou za výber v 4. kole draftu 2028, obrancov Ryana Ellisa Jakea Furlonga.

Brossoit bol 2. decembra preradený do AHL na kondičné pôsobenie počas zotavovania sa z operácie bedra po minulej sezóne. Vynechal tiež celú sezónu 2024/25 po operácii pravého kolena.

V šiestich zápasoch za Rockford IceHogs v AHL zaznamenal bilanciu 3–3–0 s úspešnosťou zákrokov 90,1 % a priemerom 3,38 inkasovaného gólu na zápas.

Brossoit podpísal s Blackhawks dvojročnú zmluvu v hodnote 6,6 milióna dolárov 1. júla 2024, no za tím nenastúpil ani v jednom zápase.

Ako výber zo 6. kola draftu 2011 (164. celkovo) tímom Calgary Flames odohral Brossoit počas kariéry 140 zápasov v NHL za Edmonton Oilers, Winnipeg Jets a Vegas Golden Knights. So Vegas získal v roku 2023 Stanleyho pohár.

Informoval o tom portál tsn.ca.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Brankár Laurent Brossoit ešte v drese Winnipegu Jets.
Brankár Laurent Brossoit ešte v drese Winnipegu Jets.
Regenda má nového spoluhráča. Skúsený brankár už získal aj Stanleyho pohár
dnes 22:45
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Regenda má nového spoluhráča. Skúsený brankár už získal aj Stanleyho pohár