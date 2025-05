Seattle oznámil meno tretieho trénera v histórii klubu, Foerster podpísal novú zmluvu vo Flyers

NEW YORK. Klub zámorskej NHL Seattle Kraken povedie Lane Lambert. Stal sa tretím hlavným trénerom v histórii tímu. Nahradil Dana Bylsmu, ktorý skončil v tíme po jednej sezóne.

Šesťdesiatročný Lambert naposledy trénoval New York Islanders v roku 2022, spoluprácu s ním ukončili 20. januára 2024. V Islanders mal bilanciu 61-46-20 a počas jeho pôsobenia sa "ostrovania" raz kvalifikovali do play off.

V minulej sezóne bol asistentom hlavného trénera v Toronte. „Som veľmi nadšený, že sa stanem trénerom Seattlu,“ povedal Lambert, citovala ho agentúra AP.