Spišskú Novú Ves opúšťa najlepší strelec. Sťahuje sa do konkurenčného tímu

Mathias Laferriere
Mathias Laferriere (Autor: Facebook/HK Spisska Nova Ves)
TASR|10. dec 2025 o 11:02
Slovenský extraligový klub HKM Zvolen angažoval 25-ročného útočníka Mathiasa Laferrierea, ktorý v doterajšej časti sezóny pôsobil v HK Spišská Nová Ves.

V tíme naopak skončil obranca Josh Wesley, ktorý zamieril do Vítkovíc. Zvolenský klub informoval o zmenách v kádri na svojej oficiálnej stránke.

Facebook príspevok

Laferriere odohral v drese Spišskej Novej Vsi 14 kanadských bodov za 9 gólov a 6 asistencií. „Prichádza k nám s cieľom zlepšiť našu streleckú efektivitu a stať sa lídrom v útočnej fáze,“ poznamenal manažér Patrik Ryba.

Wesley prišiel do Zvolena pred sezónou 2025/2026. Nastúpil zaň do 25 zápasov, v ktorých nazbieral 11 kanadských bodov (2+9).

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

