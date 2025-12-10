Spišskú Novú Ves opúšťa najlepší strelec. Sťahuje sa do konkurenčného tímu

Slovenský extraligový klub HKM Zvolen angažoval 25-ročného útočníka Mathiasa Laferrierea, ktorý v doterajšej časti sezóny pôsobil v HK Spišská Nová Ves.
V tíme naopak skončil obranca Josh Wesley, ktorý zamieril do Vítkovíc. Zvolenský klub informoval o zmenách v kádri na svojej oficiálnej stránke.
Laferriere odohral v drese Spišskej Novej Vsi 14 kanadských bodov za 9 gólov a 6 asistencií. „Prichádza k nám s cieľom zlepšiť našu streleckú efektivitu a stať sa lídrom v útočnej fáze,“ poznamenal manažér Patrik Ryba.
Wesley prišiel do Zvolena pred sezónou 2025/2026. Nastúpil zaň do 25 zápasov, v ktorých nazbieral 11 kanadských bodov (2+9).