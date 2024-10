Slovenský obranca opúšťa Slovan, posilní rivala z extraligy

"V Slovane som nehrával a bol som v ťažkej situácii. Riešilo sa to však, bol záujem z viacerých klubov, ale mňa presvedčil prístup a komunikácia so športovým riaditeľom Júliusom Kovalom. Som rád, že sa môj príchod podarilo zrealizovať a verím, že tímu pomôžem,“ uviedol pre oficiálnu stránku klubu.

Skalický odchovanec hral v slovenskej najvyššej súťaží aj za Trenčín, Košice a naposledy za Slovan.

Do Bratislavy prišiel pred začiatkom minulej sezóny, no v tejto sa nedostal viackrát do zostavy tímu, odohral len jeden duel.

Romančík pôsobil aj v českej najvyššej súťaži v dresoch Litvínova a Kladna. Jeden rok pôsobil aj v ICEHL v tíme Bratislava Capitals.

"Som rád, že došlo k podpisu zmluvy, nakoľko na trhu nie sú kvalitní slovenskí obrancovia. Teším sa z tejto dohody, Ladislava vítam v Poprade a prajem mu v našom drese všetko dobré,“ povedal športový riaditeľ klubu Július Koval.